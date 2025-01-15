Та чи чекати великих морозів у січні, – повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптикиню Укргідрометцентру Наталію Птуху в інтерв'ю NV.

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Сильні морози у січні будуть, чи ні

На початку тижня вночі температура повітря була в діапазоні -2 – -8 градусів. Однак, 14 і 15 січня на Прикарпатті та Закарпатті -8 – -14 градусів.

Втім, за прогнозом Укргідрометцентру, уже 16 січня цей мороз відступить, і в Україні вночі буде в межах +1 – -5 градусів.

До речі, синоптикиня зазначила, що практично весь тиждень денна температура буде коливатися в межах від -3 до +3 градусів.

Досить спокійний тиждень буде, різких перепадів не очікуємо. Але зберігається тенденція до певного підвищення температурних показників. Якщо на початку тижня це ближче до -3 градусів, то наприкінці все частіше буде до +3 градусів,

– розповіла Наталія Птуха.

Також в Укргідрометцентрі прогнозують, що вже з 20 січня знову буде потепління.

Цікаво, що приблизно так триватиме й далі ця зима, – температура переважно в межах від -5 до +5 градусів, зазначила синоптикиня.

Зауважимо, напередодні Наталія Птуха розповіла, що морози до -20 градусів в Україні наразі не очікуються.