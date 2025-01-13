Та чи чекати таких низьких температур уже найближчими днями, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Чи буде мороз до -20 градусів

Синоптики прогнозували, що в найближчі три доби в Україні буде переважно без опадів. Тільки 15 січня на Заході й подекуди Півдні, вдень і в центральних областях очікується невеликий сніг.

На дорогах західних, північних, Вінницької й Черкаської областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду.

Вночі -2 – -8 градусів, 14 – 15 січня на Закарпатті та Прикарпатті -8 – -14 градусів, у четвер в Україні, крім Півдня та Південного Сходу, від +1 до -4 градусів. Вдень в Україні від -3 до +3 градусів, 15 – 16 січня на крайньому Півдні країни до +6 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

До речі, у коментарі УНІАН синоптикиня Наталія Птуха сказала, що -20 градусів в Україні поки не очікується. Максимум до -15 можуть опуститися стовпчики термометрів.

"Але це тільки дві ночі, – на 14-те, тобто на завтра, і ніч на 15 січня. Це Закарпаття і Прикарпаття. -8 – -14 градусів очікуємо в нічні години", – наголосила представниця Укргідрометцентру.