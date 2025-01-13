Но ждать ли таких низких температур уже в ближайшие дни, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Будет ли мороз до -20 градусов

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие трое суток в Украине будет преимущественно без осадков. Только 15 января на Западе и местами Юге, днем и в центральных областях ожидается небольшой снег.

На дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 12 метров в секунду.

Ночью -2 – -8 градусов, 14 – 15 января на Закарпатье и Прикарпатье -8 – -14 градусов, в четверг в Украине, кроме Юга и Юго-Востока, от +1 до -4 градусов. Днем в Украине от -3 до +3 градусов, 15 – 16 января на крайнем Юге страны до +6 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Кстати, в комментарии УНИАН синоптик Наталья Птуха сказала, что -20 градусов в Украине пока не ожидается. Максимум до -15 могут опуститься столбики термометров.

"Но это только две ночи, – на 14-е, то есть на завтра, и ночь на 15 января. И это Закарпатье и Прикарпатье. -8 – -14 градусов ожидаем в ночные часы", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра.