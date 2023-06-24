Несмотря на то, что в части областей уже даже более 30 градусов, впрочем, значительной жары по всей Украине еще не будет. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Читайте также Жара будет, но не везде: где и когда в Украине пригреет до +33 градусов

Прогноз погоды до конца июня

Температура, конечно же, еще будет колебаться. По предварительным расчетам, пока нет стабильного антициклона, который бы влиял на всю территорию нашего государства.

Все-таки до конца месяца еще будет преобладать переменная погода вместе с дождями. Поэтому 30 (градусов – 24 Канал), конечно, будет, но не так чтобы прямо по всей территории Украины постоянно,

– отметила Наталья Птуха.

В части областей еще не может быть ниже значение температуры. Однако уже будет преобладать теплая воздушная масса.

Обратите внимание! Независимо от погоды, помогайте украинским воинам, которые защищают родную землю от российского агрессора. Например, присоединитесь к сборам за этой ссылкой.