Попри те, що у частині областей уже пригріло навіть до понад 30 градусів, втім, значної спеки по всій Україні ще не буде. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Прогноз погоди до кінця червня
Температура, звичайно ж, ще коливатиметься. За попередніми розрахунками, поки що немає стабільного антициклону, який би впливав на всю територію нашої держави.
Усе ж таки до кінця місяця ще переважатиме мінлива погода разом з дощами. Тому 30 (градусів – 24 Канал), звичайно, буде, але не так, щоб прямо по всій території України постійно,
– зазначила Наталія Птуха.
Тож у частині областей ще може бути нижче значення температури. Однак, уже переважатиме тепла повітряна маса.