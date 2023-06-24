Попри те, що у частині областей уже пригріло навіть до понад 30 градусів, втім, значної спеки по всій Україні ще не буде. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди до кінця червня

Температура, звичайно ж, ще коливатиметься. За попередніми розрахунками, поки що немає стабільного антициклону, який би впливав на всю територію нашої держави.

Усе ж таки до кінця місяця ще переважатиме мінлива погода разом з дощами. Тому 30 (градусів – 24 Канал), звичайно, буде, але не так, щоб прямо по всій території України постійно,

– зазначила Наталія Птуха.

Тож у частині областей ще може бути нижче значення температури. Однак, уже переважатиме тепла повітряна маса.

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