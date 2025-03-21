Когда и в каких областях ждать осадков, будут ли они сильными, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также "Грязное облако из Европы": в Укргидрометцентре отреагировали на информацию в сети

Дождь и снег в Украине

В пятницу и субботу осадков в Украине не будет. 21 марта на Востоке местами туман. Ночью +2 – -3 градуса, днем +11 – +16. Однако, в Карпатах еще -2 – -8 и +6 – +12 градусов соответственно.

Впрочем, такая погода на долго не задержится. Уже в воскресенье, 23 марта, снова ожидаются осадки.

Ночью преимущественно без осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье и северо-востоке страны небольшой дождь с мокрым снегом, днем в Украине, кроме Юга и Юго-Востока, местами небольшой дождь,

– отметили синоптики.

Добавили, ночью будет от +4 до -1 градуса, а днем +8 – +14. Кстати, в ближайшие трое суток ветер в Украине юго-западный с переходом на восточный, 5 – 12 метров в секунду. Однако, днем 23 марта на Западе местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды на 21 – 23 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, в Укргидрометцентре прогнозировали, что месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра. Это меньше нормы.