Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Надвигается ли на Украину "грязная туча" из Европы

В Укргидрометцентре опровергли информацию, которую ранее распространили отдельные СМИ, которые распространили "псевдопогодные новости без научного обоснования".

Напоминаем, что только Украинский гидрометеорологический центр уполномочен предоставлять официальные предупреждения об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях,

– отметили в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре объяснили принцип работы ресурса Ventusky. Там отметили, что этот сервис использует устаревшие глобальные базы данных, некоторые из которых уже давно не обновлялись.

"Поэтому он может показывать выбросы от предприятий, которые уже не работают или разрушены войной. Это не реальные данные, а лишь модельные расчеты", – отмечают в Укргидрометцентре.

Также синоптики добавили, что в ближайшие дни погода в Украине будет антициклональная, из-за чего слабый ветер и возможные температурные инверсии могут быть причиной локальных ухудшений качества воздуха в городах. В Укргидрометцентре отметили, что эти явления не имеют никакого отношения к "грязному облаку".