Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Чи суне на Україну "брудна хмара" з Європи

В Укргідрометцентрі спростували інформацію, яку раніше поширили окремі ЗМІ, які поширили "псевдопогодні новини без наукового обґрунтування".

Нагадуємо, що тільки Український гідрометеорологічний центр уповноважений надавати офіційні попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища,

– наголосили в повідомленні.

Крім того, в Укргідрометцентрі пояснили принцип роботи ресурсу Ventusky. Там зазначили, що цей сервіс використовує застарілі глобальні бази даних, деякі з яких вже давно не оновлювалися.

"Тому він може показувати викиди від підприємств, які вже не працюють або зруйновані війною. Це не реальні дані, а лише модельні розрахунки", – зазначають в Укргідрометцентрі.

Також синоптики додали, що найближчими днями погода в Україні буде антициклональна, через що слабкий вітер та можливі температурні інверсії можуть бути причиною локальних погіршень якості повітря в містах. В Укргідрометцентрі наголосили, що ці явища не мають жодного стосунку до "брудної хмари".