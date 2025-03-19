Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли припиниться сніг

Синоптики прогнозували, що 19 березня у східних, більшості північних, центральних областях, вдень і на Одещині пройде невеликий сніг, вдень з дощем. Тим часом на решті території без опадів. Також в Україні, крім Півдня, вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.

Втім, уже в наступні дві доби, 20 – 21 березня, жодних опадів в Україні не буде.

Прогноз погоди на 19 – 21 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, ще минулої п'ятниці в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що з 20 березня очікується посилення антициклону, погода без опадів і поступове, досить повільне, втім, усе ж таки підвищення температури.

Раніше представниця Укргідрометцентру також зазначала, що місячна кількість опадів у березні очікується в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри. Це менше за норму, наголошувала синоптикиня.