Та чи буде різке потепління, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Коли буде потепління
Синоптикиня розповідала, що до кінця цього робочого тижня нічні морози все ж залишаться. Втім, після 20 березня вони вже матимуть тенденцію до послаблення.
До речі, попри морози вночі, вдень температура буде плюсовою. Тож щойно опади припиняться, звичайно, весняне сонечко буде досить інтенсивно прогрівати приземний шар повітря.
Наталія Птуха також відповіла, чи можливе різке потепління аж до +20 градусів. Зауважила, що за попередніми розрахунками, не очікується.
Просто після 20 березня вже йде тенденція до підвищення,
– зазначила синоптикиня.
Додала, дуже повільне, втім, можливо, уже стабільніше ніж раніше.
Зауважимо, за оновленим прогнозом Укргідрометцентру, 20 березня вночі від +1 до -5 градусів, удень +5 – +10, а в південно-західній частині вже до +13 градусів.
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Аномальне тепло у березні
- Цікаво, що в першій половині березня в Україні зафіксували багато температурних рекордів. Укргідрометцентр щоденно публікував їх на своїй сторінці у фейсбуці.
- Наталія Птуха зауважила, є метеостанції, на яких максимальна температура в конкретний день у 2025 році виявилася найвищою за всю історію спостережень. Тобто в минулі роки у цій точці, наприклад 12 березня, ніколи не було таких показників.
- "Загалом таких значень було дуже багато. І вони дійсно були майже весь тиждень. Тому так, настільки високі температури нетипові для березня, адже ми бачимо, що є й рекордні показники", – наголосила синоптикиня.
- Додала, звичайно, можемо казати, що вплив є і від глобальних змін клімату. Втім, наскільки він прямий, – поки ще зарано говорити. Потрібна аналітика від науковців та кліматологів з цього приводу.
- "Але це такий черговий дзвіночок, що все ж таки клімат змінюється, і різні такі прояви можуть бути", – підсумувала Наталія Птуха.