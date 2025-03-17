Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Штормове попередження на 18 березня

Так, 18 березня в південних, центральних, Сумській і Харківській областях очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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Штормове попередження на 18 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, посилення вітру очікується лише на вівторок. Загалом у найближчі три доби вітер в Україні буде переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Синоптики також прогнозували, що 18 березня у південно-східній частині, вдень і північних областях подекуди пройде невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. У середу, 19 березня, в Україні, крім західних і більшості південних областей, невеликий, у східних областях помірний мокрий сніг.

Вночі 0 – -8 градусів, у Карпатах до -13 градусів, на Південному Сході 18 березня від +3 до +3 градусів. Вдень в Україні 0 – +7 градусів.

Уже 20 березня опадів в Україні не буде. Вночі від +1 до -5 градусів, удень +5 – +10 градусів, на Південному Заході до +13 градусів