Сніг швидко покрив дороги та тротуари, надаючи місту чарівного вигляду. 24 Канал зібрав фото та відео казкової атмосфери у Львові та області.

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Львів знову занурився у зимову атмосферу

Вранці 15 березня Львів несподівано засипало снігом. Після декількох днів потепління, коли температура повітря сягала +18 градусів, снігопад став справжнім сюрпризом для мешканців та гостей міста. Снігопад створив чарівну зимову атмосферу на вулицях Львова.

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Особливо мило виглядали домашні котики, які, схоже, не злякалися негоди. На фото можна побачити пухнастих улюбленців, які вирушають у короткі прогулянки по снігу.

Котик насолоджуються весняним снігом у Львові / Фото, надане 24 Каналу

Не менш радісними виглядають пухнастики, які із загадковою цікавістю досліджують сніг на своїх подвір'ях.

Котики досліджують сніг / Фото Івана Слотила

Зауважимо, що снігопад не обмежився лише Львовом. Область також засипало снігом. В деяких населених пунктах сніговий покрив виглядав дуже казково, чим нагадував справжню зиму, попри те, що минула вже половина березня.

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До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що 15 – 16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі та сніг у західних і північних регіонах. Вона зазначила, що потепління в Україну повернуться після 20 березня.