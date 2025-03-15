Містяни опублікували кадри зимової казки посеред весни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Захід Головне".

Дивіться також Дощі, мокрий сніг і похолодання: прогноз погоди на 15 березня

Волинь засипало снігом

У мережі повідомляють, що сніг випав у різних населених пунктах області. Зокрема, зима прийшла до сіл Жиричі та Гірники Ковельського району. Снігом засипало також Волицю, Шацьк та Видраницю.

На Волині випав сніг / Фото "Захід Головне"

Користувачі соцмереж дивуються такій погоді та діляться фотографіями й відео засніженої Волині.

Волинь засипало снігом: відео Volynblog

Сніг випав у селі Жиричі: відео "Типове Ратне"