Містяни опублікували кадри зимової казки посеред весни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Захід Головне".
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Волинь засипало снігом
У мережі повідомляють, що сніг випав у різних населених пунктах області. Зокрема, зима прийшла до сіл Жиричі та Гірники Ковельського району. Снігом засипало також Волицю, Шацьк та Видраницю.
На Волині випав сніг / Фото "Захід Головне"
Користувачі соцмереж дивуються такій погоді та діляться фотографіями й відео засніженої Волині.
Волинь засипало снігом: відео Volynblog
Сніг випав у селі Жиричі: відео "Типове Ратне"