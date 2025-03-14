Через погіршення погодних умов у низці областей оголосили штормове попередження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 15 березня

У суботу, 15 березня, в Україні суттєво погіршиться погода. У західних областях прогнозують значний дощ, місцями – з мокрим снігом. У північних та центральних областях синоптики обіцяють помірні дощі, а на Півдні та Сході – без опадів, проте погода буде хмарною.

Через погіршення погодних умов на Заході країни оголосили штормове попередження через значні дощі та мокрий сніг.

Штормове попередження на 15 березня
Штормове попередження на 15 березня / Карта Укргідрометцентру

Вітер північно-східний, у південних та східних областях – південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Карпатах вночі можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Також відбудеться незначне зниження температури. У західних та північних областях вдень буде +5…+10 градусів тепла, однак на Рівненщині, Волині та Львівщині прохолодніше – +2…+7. На решті території вночі +6…+11, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +17. На Півдні та Сході пригріє до +22 градусів тепла.

Температура у великих містах

  • Київ +6…+8;
  • Ужгород +9…+11;
  • Львів +2…+4;
  • Івано-Франківськ +7…+9;
  • Тернопіль +7…+9;
  • Чернівці +13…+15;
  • Хмельницький +9…+11;
  • Луцьк +3…+5;
  • Рівне +2…+4;
  • Житомир +5…+7;
  • Вінниця +11 …+13;
  • Одеса +8…+10;
  • Миколаїв +17…+19;
  • Херсон +18…+20;
  • Сімферополь +21…+23;
  • Кропивницький +19…+21;
  • Черкаси +14…+16;
  • Чернігів +6…+8;
  • Суми +14…+16;
  • Полтава +15…+17;
  • Дніпро +19…+21;
  • Запоріжжя +20…+22;
  • Донецьк +18…+20;
  • Луганськ +18…+20;
  • Харків +15…+17.

Прогноз погоди на 15 березня
Прогноз погоди на 15 березня / Карта Укргідрометцентру

До слова, погіршення погоди буде до 19 березня. Синоптики попереджають, що очікується різке зниження температури повітря, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах – ожеледиця.