Вони дали прогноз на найближчі 5 днів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Частину України накриє сніг

15 – 19 березня в Україні зміняться погодні умови. Особливо, це стосується західних та північних областей.

Очікується різке зниження температури повітря, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах – ожеледиця.

15 – 16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі, у західних та північних областях з переходом у сніг,

– повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікується тимчасове утворення снігового покриву. Його висота сягатиме 3 – 10 сантиметрів.

Також синоптики додали, що 17 – 19 березня через арктичне повітря, яке надійде до України з півночі, відбудеться зниження температури вночі до 1 – 8 градусів морозу, а вдень – до 0 – 6 градусів тепла.