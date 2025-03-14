Из-за ухудшения погодных условий в ряде областей объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 15 марта
В субботу, 15 марта, в Украине существенно ухудшится погода. В западных областях прогнозируют значительный дождь, местами – с мокрым снегом. В северных и центральных областях синоптики обещают умеренные дожди, а на Юге и Востоке – без осадков, однако погода будет облачной.
Из-за ухудшения погодных условий на Западе страны объявили штормовое предупреждение из-за значительных дождей и мокрого снега.
Штормовое предупреждение на 15 марта / Карта Укргидрометцентра
Ветер северо-восточный, в южных и восточных областях – юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах ночью возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.
Также произойдет незначительное снижение температуры. В западных и северных областях днем будет +5...+10 градусов тепла, однако на Ровенщине, Волыни и Львовщине прохладнее – +2...+7. На остальной территории ночью +6...+11, днем столбики термометров поднимутся до +17. На Юге и Востоке пригреет до +22 градусов тепла.
Температура в крупных городах
- Киев +6...+8;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +2...+4;
- Ивано-Франковск +7...+9;
- Тернополь +7...+9;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +9...+11;
- Луцк +3...+5;
- Ровно +2...+4;
- Житомир +5...+7;
- Винница +11 ...+13;
- Одесса +8...+10;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +18...+20;
- Симферополь +21...+23;
- Кропивницкий +19...+21;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +19...+21;
- Запорожье +20...+22;
- Донецк +18...+20;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды на 15 марта / Карта Укргидрометцентра
К слову, ухудшение погоды будет до 19 марта. Синоптики предупреждают, что ожидается резкое снижение температуры воздуха, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах – гололедица.