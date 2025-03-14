Из-за ухудшения погодных условий в ряде областей объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также В Украине резко ухудшится погода: когда будут морозы и снег

Какой будет погода 15 марта

В субботу, 15 марта, в Украине существенно ухудшится погода. В западных областях прогнозируют значительный дождь, местами – с мокрым снегом. В северных и центральных областях синоптики обещают умеренные дожди, а на Юге и Востоке – без осадков, однако погода будет облачной.

Из-за ухудшения погодных условий на Западе страны объявили штормовое предупреждение из-за значительных дождей и мокрого снега.



Штормовое предупреждение на 15 марта / Карта Укргидрометцентра

Ветер северо-восточный, в южных и восточных областях – юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах ночью возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

Также произойдет незначительное снижение температуры. В западных и северных областях днем будет +5...+10 градусов тепла, однако на Ровенщине, Волыни и Львовщине прохладнее – +2...+7. На остальной территории ночью +6...+11, днем столбики термометров поднимутся до +17. На Юге и Востоке пригреет до +22 градусов тепла.

Температура в крупных городах

Киев +6...+8;

Ужгород +9...+11;

Львов +2...+4;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +3...+5;

Ровно +2...+4;

Житомир +5...+7;

Винница +11 ...+13;

Одесса +8...+10;

Николаев +17...+19;

Херсон +18...+20;

Симферополь +21...+23;

Кропивницкий +19...+21;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +6...+8;

Сумы +14...+16;

Полтава +15...+17;

Днепр +19...+21;

Запорожье +20...+22;

Донецк +18...+20;

Луганск +18...+20;

Харьков +15...+17.



Прогноз погоды на 15 марта / Карта Укргидрометцентра

К слову, ухудшение погоды будет до 19 марта. Синоптики предупреждают, что ожидается резкое снижение температуры воздуха, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах – гололедица.