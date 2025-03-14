Из-за ухудшения погодных условий в ряде областей объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 15 марта

В субботу, 15 марта, в Украине существенно ухудшится погода. В западных областях прогнозируют значительный дождь, местами – с мокрым снегом. В северных и центральных областях синоптики обещают умеренные дожди, а на Юге и Востоке – без осадков, однако погода будет облачной.

Из-за ухудшения погодных условий на Западе страны объявили штормовое предупреждение из-за значительных дождей и мокрого снега.

Штормовое предупреждение на 15 марта
Штормовое предупреждение на 15 марта / Карта Укргидрометцентра

Ветер северо-восточный, в южных и восточных областях – юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах ночью возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

Также произойдет незначительное снижение температуры. В западных и северных областях днем будет +5...+10 градусов тепла, однако на Ровенщине, Волыни и Львовщине прохладнее – +2...+7. На остальной территории ночью +6...+11, днем столбики термометров поднимутся до +17. На Юге и Востоке пригреет до +22 градусов тепла.

Температура в крупных городах

  • Киев +6...+8;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +2...+4;
  • Ивано-Франковск +7...+9;
  • Тернополь +7...+9;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +9...+11;
  • Луцк +3...+5;
  • Ровно +2...+4;
  • Житомир +5...+7;
  • Винница +11 ...+13;
  • Одесса +8...+10;
  • Николаев +17...+19;
  • Херсон +18...+20;
  • Симферополь +21...+23;
  • Кропивницкий +19...+21;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +6...+8;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +15...+17;
  • Днепр +19...+21;
  • Запорожье +20...+22;
  • Донецк +18...+20;
  • Луганск +18...+20;
  • Харьков +15...+17.

Прогноз погоды на 15 марта
Прогноз погоды на 15 марта / Карта Укргидрометцентра

К слову, ухудшение погоды будет до 19 марта. Синоптики предупреждают, что ожидается резкое снижение температуры воздуха, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах – гололедица.