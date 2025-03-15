Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До теми Мороз та сніг до 10 сантиметрів: в Україні різко погіршиться погода

Морози і сніг в Україні

Синоптикиня зауважила, в деяких районах ситуація почала змінюватися ще в п'ятницю. Втім, у суботу циклон уже принесе більш відчутні погодні зміни.

Так, 15 – 16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі у західних і північних областях навіть із переходом у сніг. Зокрема, у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях.

Там навіть очікуємо на тимчасове утворення снігового покриву. Висота від 3 до подекуди 10 сантиметрів, не більше. Місцями, звичайно, може бути налипання мокрого снігу в цих регіонах, ожеледь, на дорогах ожеледиця,

– розповіла Наталія Птуха.

Водночас наголосила, поки що це тільки досить локально, втім, усе одно треба бути готовими. Пояснила, усе залежить від температури, під час якої будуть опади.

"Якщо вже буде трохи нижче нуля, то звичайно, весь цей комплекс зимових явищ може бути в цих регіонах", – сказала синоптикиня.

Також Наталія Птуха розповіла, що вже 17 – 19 березня остаточно зміняться повітряні потоки на північно-західні. До території України буде надходити з півночі арктичне повітря.

Відбудеться зниження температури. Вночі, починаючи з 17 числа, температура становитиме навіть -1 – -8 градусів подекуди по Україні. Вдень 0 – +6 градусів,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду у березні, чи будуть ще сильні морози та снігопади й коли знову потепліє, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

Цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у березні за всю історію метеоспостережень, сягає -20 – -37 градусів, на Закарпатті й Півдні -10 – -27 градусів.