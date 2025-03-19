Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Узнайте также Будет ли в Украине резкое потепление до +20 градусов

Когда прекратится снег

Синоптики прогнозировали, что 19 марта в восточных, большинстве северных, центральных областях, днем и в Одесской пройдет небольшой снег, днем с дождем. Между тем на остальной территории без осадков. Также в Украине, кроме Юга, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Впрочем, уже в следующие двое суток, 20 – 21 марта, никаких осадков в Украине не будет.

Прогноз погоды на 19 – 21 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, еще в прошлую пятницу в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, что с 20 марта ожидается усиление антициклона, погода без осадков и постепенное, достаточно медленное, впрочем, все же повышение температуры.

Ранее представительница Укргидрометцентра также отмечала, что месячное количество осадков в марте ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра. Это меньше нормы, отмечала синоптик.