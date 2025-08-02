Но будет ли жара в западных областях в ближайшие дни, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Будет ли жара на Западе?

Представительница Укргидрометцентра констатировала, что сейчас в западных областях удерживается достаточно умеренный температурный режим. Жары нет.

И в ближайшей синоптической перспективе каких-то кардинальных изменений, чтобы там была жара такая, как на Юго-Востоке, не ожидается,

– отметила Наталья Птуха.

Добавим, по обновленным прогнозам на картах Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток на Западе ночью +13 – +17 градусов, днем +26 – +28. Однако уже с 5 августа снова возможно снижение температуры, – днем +22 – +24 градуса. Поэтому как минимум до 6 августа жара в западных областях не ожидается.

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Прогноз погоды на 3 – 6 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра