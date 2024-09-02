Когда завершится метеорологическое лето и начнется осень, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

Обратите внимание Погода на месяц: будут ли в сентябре жара и затяжные ливни, и возможны ли заморозки и снег

Погода на осень

В этом году в Украине была довольно теплая зима. Температурные рекорды также фиксировали и весной и летом. Диана Кривобок ответила, возможно ли, что осенью будет "компенсация" за такую погоду, или все же продолжится тепло.

Не могу сказать, будет ли вот такая "компенсация". Если помните, в 2013 году осень у нас была нестандартной, – началась с дождей и холода, но уже в сентябре царила настоящая осень. В целом в последние годы сентябрь наблюдается довольно теплым, как для осеннего месяца,

– отметила синоптик.

Добавила, поэтому тенденции, что он будет в этом году холодным или теплым, синоптики пока не могут сказать. Впрочем, начнется с тепла, а дальше будет видно,

Также эксперт объяснила, что метеорологическое лето закончится, когда средняя суточная температура будет на уровне +15 градусов несколько дней подряд, не меняясь.

В ближайшее время такого точно не будет. Возможно, во второй декаде сентября это произойдет. Надо будет уже тогда подробнее смотреть,

– отметила Диана Кривобок.

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Кстати, по предварительным расчетам в сентябре месячное количество осадков ожидается 37 – 76 миллиметров. В Карпатах 97 – 111 миллиметров. Для сентября это в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха – в пределах +15 – +20 градусов, впрочем, в Карпатах +13 – +14. Это на 2 градуса выше нормы.

"Сентябрь – переходный месяц от лета к осени. Ему присуще снижение температуры и ослабление именно грозовой деятельности, ведь грозы – это летний процесс", – подытожила синоптик.