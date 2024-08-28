Какой погоды ждать в ближайшие дни, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

Обратите внимание Какая будет погода в сентябре: жара продолжится или придут похолодание и затяжные ливни

Погода в Украине

По словам эксперта, в целом ситуация остается неизменной. Лето продолжает господствовать. До конца недели и в начале следующей будет наблюдаться такая же погода.

Будет без осадков. Синоптик отметила, что это классический процесс именно для августа в Украине, когда в конце месяца преобладает жара.

Такая ситуация останется до конца августа и существенно не изменится в начале сентября. Температура остается высокой – днем +30 градусов, а иногда и больше. На Юге может быть +35 – +36 градусов. Осадков сильных не ожидаем,

– рассказала Диана Кривобок.

Добавила, местами возможны кратковременные грозовые дожди. Впрочем, целом в Украине осадков не будет.