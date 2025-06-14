Об этом рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Жара в Украине

Метеоролог рассказала, что июль и август в Украине ожидаются теплее климатической нормы. В то же время заметила, что второй месяц лета обычно самый жаркий. Этот год, вероятно, исключением не станет.

Также Вера Балабух сказала, что, как правило, именно для июля характерна достаточно высокая активность конвективных явлений, – грозы, шквалов, граде, ливни.

"Вероятно, что в этом месяце эти процессы также будут достаточно активными", – отметила метеоролог.

Эксперт добавила, что в июне вероятность таких явлений также повышена. Объяснила, что в атмосфере значительный запас влаги, а температура ожидается высокой.

Ожидается, что в последний месяц лета температура воздуха будет выше нормы на 1 – 2 градуса. Однако, в августе также ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Впрочем, не исключен дефицит осадков.

"Но относительно осадков есть достаточно большая неопределенность. Потому что разные модели дают разные варианты развития событий", – подчеркнула Балабух.

Метеоролог рассказала, что по одним данным дефицит осадков возможен в южных и юго-восточных областях, а по другим – только на Юге.