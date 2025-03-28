Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
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Погода во Львове
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в регионе.
По городу Львову до утра 28 марта сохранится туман видимостью 200-500 метров,
– говорится в прогнозе.
Там объявили І уровень опасности, желтый.
По территории области туман будет наблюдаться местами. Синоптики указали, что будет туман видимостью 200 – 500 метров и гололед.
Во Львове объявили І уровень опасности / Инфографика Львовского регионального центра по гидрометеорологии
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Отметим, что 28 марта в Украине будет преимущественно без осадков. Только на Юго-Востоке, ночью и на Юге пройдет небольшой дождь. В субботу днем в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье.
В течение суток 30 марта на большей части территории страны умеренные дожди.