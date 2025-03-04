Но будет ли все же много осадков в первый месяц весны – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Дожди в марте

Кибальчич писал, что особенно приход теплого воздуха в начале марта почувствуют жители западных и южных областей. На севере Левобережья, а также на крайнем Востоке прохладная погода еще задержится на некоторое время.

Впрочем, во всех регионах вырисовывается тенденция на повышение температуры. Средняя месячная температура в марте может превысить норму на 1 – 2 градуса, но в Приазовье, Крыму и местами на Востоке – близко к норме. В течение всего месяца ожидается значительное количество солнечных дней, впрочем, ночами будет морозно, отметил метеоролог.

Поскольку в атмосферной циркуляции будет преобладать поле высокого давления, то количество осадков по всей Украине может быть незначительным, в среднем на 10 – 30% ниже климатической нормы,

– писал Кибальчич.

Отметил, особенно это будет касаться восточных, центральных и северных областей. Здесь могут появиться первые признаки засухи. Кстати, заметил метеоролог, она имеет все шансы на дальнейшее развитие, с учетом того, что в предыдущие месяцы увлажнение также было на довольно-таки низком уровне.

