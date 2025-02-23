Какой может быть погода в начале марта – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Погода на начало марта
С 25 февраля в Украине будет изменение синоптических процессов. Немножечко остается поле повышенного давления, то есть без осадков, но уже воздушная масса будет меняться, больше будет поступать с запада.
"Поэтому температура в западных областях 25 – 26 числа уже -1 – -7 градусов, а днем уже даже +1 – +7 градусов. На остальной территории в эти дни остается -6 – -12 градусов", – отметила синоптик.
В то же время отметила, прохладнее всего будет на Востоке и Северо-Востоке. В частности, до -16 в ночные часы, а днем от -2 до +4 градусов.
Представительница Укргидрометцентра также отметила, будет ли это уже постоянное потепление, синоптики сейчас сказать не могут. Впрочем, отметила, март – переходный месяц, что может сочетать как проявления зимней погоды, так и уже достаточно высокие значения температуры.
Пока тенденция сохраняется у нас, что первые дни марта будут с плюсами, больше с погодой, направленной на весеннюю,
– сказала Наталья Птуха.
Добавила, в дальнейшем будет уточняться. Ситуация всегда меняется, поэтому синоптики мониторят постоянно.
Кстати, Птуха также рассказала, что в результате изменения синоптических процессов будет ослабевать антициклон.
И 1 – 2 марта в западных, 2 числа и в северных областях уже может быть небольшой мокрый снег и дождь. То есть уже замешана фаза осадков за счет того, что температуры повысятся. Остальная территория, а 3 марта и практически по всей территории Украины еще без осадков будет,
– отметила представительница Укргидрометцентра.
Далее ожидается повышение температуры на 3 – 5 градусов по сравнению с предыдущими градациями.
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