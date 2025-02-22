Возможна ли такая высокая температура воздуха уже в начале марта, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Потепление в марте
Синоптик отметила, что на прогнозы с такой заблаговременностью, более чем на 10 суток, лучше не ориентироваться. Добавила, уже были случаи, когда писали о якобы "страшных морозах" в начале февраля, впрочем, в те дни такого сильного снижения температуры не было. Поэтому лучше не анализировали метеорадары, а опираться на официальные данные.
Пока у нас вот со вторника, 25 февраля, и до первых чисел марта постепенно повышение температуры. Такое достаточно равномерное, скажем так. То что можем говорить с конкретными значениями. В дальнейшем пока нереально прогнозировать,
– подчеркнула Наталья Птуха.
В то же время отметила, резкое изменение погоды пока не ожидается. Температура воздуха будет повышаться постепенно.
Каких-то аномальных значений, чтобы там на 10 градусов превысило в течение одних суток, пока таких показателей мы не видим,
– отметила представительница Укргидрометцентра.
Обратите внимание! Интервью с Натальей Птухой о погоде до конца зимы и в начале марта уже скоро читайте на 24 Канале.
Морозы в Украине
- В Укргидрометцентре предупреждали об усилении морозов в ночь на 22 февраля. Наталья Птуха рассказала, что в субботу, воскресенье и понедельник температура будет примерно одинаковой.
- "Ночью -11 – -16 градусов, Север, Северо-Восток, ближайшей ночью также и в Карпатах местами -17 – -20 градусов. То есть еще одна волна холода", – подчеркнула синоптик.
- Днем -1 – -7 градусов в большинстве областей. Немного теплее на крайнем Западе и Юге, – ночью -6 – -14 градусов, днем от -3 и до +3 градусов.
- Кстати, этой зимой морозов до -30 градусов на метеостанциях не фиксировали. Такие сильные снижения температуры пока не ожидаются.
- "Именно на выходных самые низкие температурные показатели будут в обзорной синоптической перспективе. А в дальнейшем наоборот – уже последние февраля и первые дни марта будут с повышением температурных показателей. Особенно в дневные часы это будет ощущаться", – отметила представительница Укргидрометцентра.