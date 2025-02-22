Чи можлива така висока температура повітря вже на початку березня, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Потепління у березні
Синоптикиня зауважила, що на прогнози з такою завчасністю, більш ніж на 10 діб, краще не орієнтуватися. Додала, вже були випадки, коли писали про нібито "страшнючі морози" на початку лютого, втім, у ті дні такого сильного зниження температури не було. Тож краще не аналізували метеорадари, а спиратися на офіційні дані.
Поки що у нас ось з вівторка, 25 лютого, і до перших чисел березня поступово підвищення температури. Таке досить рівномірне, скажімо так. Те що можемо говорити з конкретними значеннями. Надалі поки що нереально прогнозувати,
– наголосила Наталія Птуха.
Водночас зазначила, різка зміна погоди поки що не очікується. Температура повітря буде підвищуватися поступово.
Якихось аномальних значень, щоб там на 10 градусів перевищило впродовж однієї доби, поки таких показників ми не бачимо,
– зазначила представниця Укргідрометцентру.
Зверніть увагу! Інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду до кінця зими й на початку березня уже незабаром читайте на 24 Каналі.
Морози в Україні
- В Укргідрометцентрі попереджали про посилення морозів у ніч на 22 лютого. Наталія Птуха розповіла, що в суботу, неділю й понеділок температура буде приблизно однаковою.
- "Вночі -11 – -16 градусів, Північ, Північний Схід, найближчої ночі також і в Карпатах місцями -17 – -20 градусів. Тобто ще одна хвиля холоду", – наголосила синоптикиня.
- Вдень -1 – -7 градусів у більшості областей. Трохи тепліше на крайньому Заході й Півдні, – вночі -6 – -14 градусів, вдень від -3 і до +3 градусів.
- До речі, цієї зими морозів до -30 градусів на метеостанціях не фіксували. Такі сильні зниження температури наразі не очікуються.
- "Саме на вихідних найнижчі температурні показники будуть в оглядній синоптичній перспективі. А надалі навпаки – уже останні лютого й перші дні березня будуть з підвищенням температурних показників. Особливо в денні години це буде відчуватися", – зауважила представниця Укргідрометцентру.