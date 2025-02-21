Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Морози в Україні

У п'ятницю на більшість частині території України поширився антициклон з півночі. Очікується, що він протримає свої позиції всі вихідні й навіть на понеділок трошки затримається. Водночас буде менше хмарності. Тож знову посиляться морози.

Синоптикиня зауважила, що під час проходження фронту 19 і 20 лютого було дещо більше хмарності. Тож нічні морози не такі сильні.

Однак, ніч на суботу очікується більш морозною. Температура й на неділю – понеділок приблизно однаковою буде. Вночі -11 – -16 градусів, Північ, Північний Схід, найближчої ночі також і в Карпатах місцями -17 – -20 градусів. Тобто ще одна хвиля холоду буде,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, вдень -1 – -7 градусів практично в більшості областей. Трошки тепліше буде на крайньому Заході й Півдні. Там вночі -6 – -14 градусів, удень від -3 і вже до +3 градусів.

До речі, тільки у Криму трошки може бути невеликий сніг, місцями й у деяких східних областях 23 і 24 лютого.

Синоптикиня також відповіла, чи чекати в Україні ще морозів до -30 градусів.

Ні. саме на вихідних найнижчі температурні показники будуть в оглядній синоптичній перспективі. А надалі навпаки – уже останні лютого й перші дні березня будуть з підвищенням температурних показників. Особливо в денні години це буде відчуватися,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

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Погода на 22 – 24 лютого / Скриншоти з Укргідрометцентру

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Зверніть увагу! Інтерв'ю з Наталією Птухою про прогнози до кінця лютого й на початок весни, зокрема, чи буде різка зміна погоди, коли прийде потепління і чого чекати у березні, – вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.