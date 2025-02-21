Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Скільки ще будуть морози до -20 градусів: коли прийде потепління

Прогноз погоди на 22 лютого

У суботу, 22 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Лише у Криму вночі місцями можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди очікується ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обережними.

Вітер буде змінних напрямків, але не сильний – від 3 до 8 метрів за секунду.

Потепління у суботу очікувати не варто. Так, уночі на всій території України прогнозуються морози від -11 до -16 градусів. У Карпатах та північній частині вночі стовпчики термометрів можуть опуститися аж до -19.

Водночас вдень сильних морозів не буде – від -2 до -7. На Закарпатті, Прикарпатті, а також на Львівщині температура підійметься до +2...+4 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -6...-4;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львів 0...+2;
  • Івано-Франківськ 0...+2;
  • Тернопіль 0...-2;
  • Чернівці -4...-2;
  • Хмельницький -4...-2;
  • Луцьк -1...+1;
  • Рівне 0...-2;
  • Житомир -4...-2;
  • Вінниця -4...-2;
  • Одеса -3...-1;
  • Миколаїв -4...-2;
  • Херсон -4...-2;
  • Сімферополь -4...-2;
  • Кропивницький -5...-3;
  • Черкаси -5...-3;
  • Чернігів -5...-3;
  • Суми -6...-4;
  • Полтава -6...-4;
  • Дніпро -6...-4;
  • Запоріжжя -5...-3;
  • Донецьк -9...-7;
  • Луганськ -9...-7;
  • Харків -7...-5.

Погода на 22 лютого
Погода на 22 лютого / Карта Укргідрометцентру