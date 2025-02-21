Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Скільки ще будуть морози до -20 градусів: коли прийде потепління

Прогноз погоди на 22 лютого

У суботу, 22 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Лише у Криму вночі місцями можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди очікується ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обережними.

Вітер буде змінних напрямків, але не сильний – від 3 до 8 метрів за секунду.

Потепління у суботу очікувати не варто. Так, уночі на всій території України прогнозуються морози від -11 до -16 градусів. У Карпатах та північній частині вночі стовпчики термометрів можуть опуститися аж до -19.

Водночас вдень сильних морозів не буде – від -2 до -7. На Закарпатті, Прикарпатті, а також на Львівщині температура підійметься до +2...+4 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -6...-4;

Ужгород +2...+4;

Львів 0...+2;

Івано-Франківськ 0...+2;

Тернопіль 0...-2;

Чернівці -4...-2;

Хмельницький -4...-2;

Луцьк -1...+1;

Рівне 0...-2;

Житомир -4...-2;

Вінниця -4...-2;

Одеса -3...-1;

Миколаїв -4...-2;

Херсон -4...-2;

Сімферополь -4...-2;

Кропивницький -5...-3;

Черкаси -5...-3;

Чернігів -5...-3;

Суми -6...-4;

Полтава -6...-4;

Дніпро -6...-4;

Запоріжжя -5...-3;

Донецьк -9...-7;

Луганськ -9...-7;

Харків -7...-5.



Погода на 22 лютого / Карта Укргідрометцентру