Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Скільки ще будуть морози до -20 градусів: коли прийде потепління
Прогноз погоди на 22 лютого
У суботу, 22 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Лише у Криму вночі місцями можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди очікується ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обережними.
Вітер буде змінних напрямків, але не сильний – від 3 до 8 метрів за секунду.
Потепління у суботу очікувати не варто. Так, уночі на всій території України прогнозуються морози від -11 до -16 градусів. У Карпатах та північній частині вночі стовпчики термометрів можуть опуститися аж до -19.
Водночас вдень сильних морозів не буде – від -2 до -7. На Закарпатті, Прикарпатті, а також на Львівщині температура підійметься до +2...+4 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -6...-4;
- Ужгород +2...+4;
- Львів 0...+2;
- Івано-Франківськ 0...+2;
- Тернопіль 0...-2;
- Чернівці -4...-2;
- Хмельницький -4...-2;
- Луцьк -1...+1;
- Рівне 0...-2;
- Житомир -4...-2;
- Вінниця -4...-2;
- Одеса -3...-1;
- Миколаїв -4...-2;
- Херсон -4...-2;
- Сімферополь -4...-2;
- Кропивницький -5...-3;
- Черкаси -5...-3;
- Чернігів -5...-3;
- Суми -6...-4;
- Полтава -6...-4;
- Дніпро -6...-4;
- Запоріжжя -5...-3;
- Донецьк -9...-7;
- Луганськ -9...-7;
- Харків -7...-5.