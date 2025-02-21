Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Сколько еще будут морозы до -20 градусов: когда придет потепление

Прогноз погоды на 22 февраля

В субботу, 22 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Только в Крыму ночью местами возможен небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Ветер будет переменных направлений, но не сильный – от 3 до 8 метров в секунду.

Потепления в субботу ожидать не стоит. Так, ночью на всей территории Украины прогнозируются морозы от -11 до -16 градусов. В Карпатах и северной части ночью столбики термометров могут опуститься до -19.

В то же время днем сильных морозов не будет – от -2 до -7. На Закарпатье, Прикарпатье, а также на Львовщине температура поднимется до +2...+4 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -6...-4;

Ужгород +2...+4;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...-2;

Черновцы -4...-2;

Хмельницкий -4...-2;

Луцк -1...+1;

Ровно 0...-2;

Житомир -4...-2;

Винница -4...-2;

Одесса -3...-1;

Николаев -4...-2;

Херсон -4...-2;

Симферополь -4...-2;

Кропивницкий -5...-3;

Черкассы -5...-3;

Чернигов -5...-3;

Сумы -6...-4;

Полтава -6...-4;

Днепр -6...-4;

Запорожье -5...-3;

Донецк -9...-7;

Луганск -9...-7;

Харьков -7...-5.



Погода на 22 февраля / Карта Укргидрометцентра