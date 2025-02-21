Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 22 февраля

В субботу, 22 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Только в Крыму ночью местами возможен небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Ветер будет переменных направлений, но не сильный – от 3 до 8 метров в секунду.

Потепления в субботу ожидать не стоит. Так, ночью на всей территории Украины прогнозируются морозы от -11 до -16 градусов. В Карпатах и северной части ночью столбики термометров могут опуститься до -19.

В то же время днем сильных морозов не будет – от -2 до -7. На Закарпатье, Прикарпатье, а также на Львовщине температура поднимется до +2...+4 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -6...-4;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львов 0...+2;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь 0...-2;
  • Черновцы -4...-2;
  • Хмельницкий -4...-2;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно 0...-2;
  • Житомир -4...-2;
  • Винница -4...-2;
  • Одесса -3...-1;
  • Николаев -4...-2;
  • Херсон -4...-2;
  • Симферополь -4...-2;
  • Кропивницкий -5...-3;
  • Черкассы -5...-3;
  • Чернигов -5...-3;
  • Сумы -6...-4;
  • Полтава -6...-4;
  • Днепр -6...-4;
  • Запорожье -5...-3;
  • Донецк -9...-7;
  • Луганск -9...-7;
  • Харьков -7...-5.

Погода на 22 февраля
Погода на 22 февраля / Карта Укргидрометцентра