Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли потепліє

У найближчі три доби в Україні переважно без опадів. Тільки вночі 21 лютого на Сході й Південному Сході, вдень у Криму та Приазов'ї, вдень 23 лютого на Сході подекуди невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-східний, 3 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +9 – +16 градусів, вночі 21 лютого у східних і більшості західних областей, 22 – 23 лютого у північних та центральних областях місцями до -19 градусів,

– зазначили синоптики.

Додали, удень -1 – -7 градусів. На Закарпатті та крайньому Півдні -5 – -12, вдень від -3 до +3 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у понеділок, 24 лютого, морози ослабнуть. Зокрема, на Заході вночі переважно лише -2 – -4 градуси. Вдень до +5. Найпрохолодніше на Сході, – там ще до -12 градусів вночі й до -7 вдень.

До речі, такі температурні показники наразі очікуються й на 25 лютого. Удень найтепліше може бути на Львівщині, – до +7 градусів.

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Прогноз погоди на 21 – 25 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

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Додамо, раніше синоптикиня Укргідрометцентру розповідала, що зміна погоди очікується на початку наступного тижня. Наталія Птуха зазначала, там проглядається тенденція до відчутного підвищення температурних показників. Тоді, скоріш за все, почне танути сніг. Вдень температура частіше буде плюсовою.

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До речі, абсолютний мінімум температури, який фіксували в лютому за всю історію метеоспостережень, сягає -24 – -39 градусів, на півдні Одещини й у Криму -15 – -23 градуси.

Абсолютний максимум – +12 – +20 градусів. У Криму, південних, Вінницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях подекуди +21 – +24. На високогір'ї Карпат +9 – +11 градусів.