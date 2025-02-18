Там позначки термометрів опустяться до 30 градусів нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернівецький прикордонний загін.

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Прикордонники попереджають про небезпеку у горах

Прикордонники розповіли, що на одній з гірських ділянок державного кордону з Румунією 18 лютого було зафіксовано суттєве зниження температури повітря – вдень у межах 23 – 25 градусів. А вночі прогнозують до 30 градусів морозу.

І хоча сніг додає краси місцевим пейзажам, та водночас ускладнює пересування прикордонними дорогами і стежками, що може нести небезпеку для здоров'я та життя людини,

– наголосили у прикордонній службі.

Там розповіли, що 17 лютого на Закарпатті знайшли трьох чоловіків, які заблукали у горах. Їхні пошуки тривали вісім годин.

Чоловіки блукали засніженим високогір'ям дві доби і зрештою покликали собі допомогу.

"Тож, будьте обачними, не порушуйте кордон та не наражайте себе на небезпеку", – додали прикордонники.

Нагадаємо, що люті морози 19 лютого синоптики прогнозують також й у більшості районів Лівобережжя.