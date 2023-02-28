Прогноз погоды на первые дни марта

По прогнозу синоптиков, минимум до 4 марта на всей территории нашего государства ночью еще будут царить морозы. Самые большие минусы прогнозируют на Западе в первые два дня весны. В основном -6, впрочем, в четверг на Прикарпатье возможно и до -7.

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В других областях Украины в темное время суток преимущественно лишь -2...-4 градуса. Однако днем морозы не будут донимать ни в одном регионе. Весеннее солнышко прогреет до +9 градусов.

Прогноз погоды на 1 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что уже 4 марта ночные морозы ослабеют. Максимум всего -4 на Закарпатье. В остальных областях от 0...-2 градуса, а иногда даже плюс. В частности, в Луганской и Донецкой области ночью прогнозируют +2. Тем временем в Одесской области уже до +4 градусов.

Днем почти повсюду +4...+7 градусов. В Закарпатской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях прогнозируется до +9. На территории временно оккупированного Крыма еще больше – +10.

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Прогноз погоды на 4 марта / Скриншот из Укргидрометцентра