Прогноз погоды на март

Весна – переходный сезон, характеризующийся колебаниями температуры. Они могут быть ярче, чем зимой, рассказала в комментарии 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Читайте также В Украине идет весеннее потепление: сильных морозов в феврале уже не будет

Наталья Птуха отметила, что исключать вероятность осадков, в частности снега, и снижения температуры в марте не стоит.

Все же в первой декаде марта еще могут быть осадки и вполне вероятно еще может быть и снег, может проходить циклон, и может быть понижение температуры,

– отметила синоптик.

Также она добавила, что, скорее всего, погода в первой половине марта в Украине будет неустойчивой. В частности, возможны еще арктические заливы воздуха, которые приведут к похолоданию. Впрочем, эти периоды будут чередоваться с более спокойной погодой с более высокими значениями температуры.

Прогноз Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую температуру воздуха с периодическими осадками и временами порывистым ветром.