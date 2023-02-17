Будет ли в Украине ранняя весна, рассказала заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. Об этом сообщает 24 Канал.

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Температура будет выше нормы

В Украине ожидается теплая весна. По крайней мере, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов.

Средняя за сезон температура может быть выше нормы на 1 – 2 градуса. Такие же аномалии ожидаются и для среднемесячных показателей.

Такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов,

– отметила Вера Балабух.

В то же время климатолог подчеркнула, что стратосферное потепление, которое начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы. Оно будет способствовать заливам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.