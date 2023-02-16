Синоптики прогнозируют потепление уже в конце этой недели. Какую же самую высокую температуру ждать, информирует 24 Канал.

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Когда в Украине потеплеет

Существенное потепление придет почти во все области Украины уже в субботу, 18 февраля. Впрочем, на Востоке еще будут властвовать ночные морозы. В частности, в Луганской области до -12 градусов.

Между тем, на Западе, Юге и в центральной части Украины в темное время суток будет плюсовая температура. В основном воздух прогреется до 4 градусов тепла. Зато днем показатели иногда будут уже в два или даже три раза выше.

Так, на Закарпатье синоптики прогнозируют +10...+12 градусов. В других западных областях преимущественно +8…+10. Заметим, что такая же температура предположительно будет в южных регионах нашего государства.

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Предварительный прогноз на 18 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Уже на следующий день, в воскресенье, станет немного прохладнее. Интересно, что ночью морозы не прогнозируют почти нигде. Разве что в Киевской, Ивано-Франковской и Хмельницкой области до -1 градуса.

Заметим, что раньше потепление прогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. В частности, он сообщал, что в выходные на Западе и Юге до +13 градусов.

Предварительный прогноз на 19 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра