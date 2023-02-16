Синоптики говорят, что день будет облачным. Однако существенных осадков не предполагается.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В западных областях следует ожидать небольшой мокрый снег и дождь. Ветер будет царить юго-восточный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду.

В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны на дорогах может появиться гололедица.

Температура на Левобережье ночью опустится до 5-10 градусов мороза, в восточных областях – до 14 градусов мороза.

На остальной территории температура ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла. А в южной части Львовской и Волынской областях ожидают 3-8 градусов тепла.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня дала прогноз погоды на 17 февраля. По ее словам, этот день принесет мокрый снег на юго-восток, на Донетчину, Запорожье. Кроме того, мокрый снег вечером пройдет местами и в северных областях.

В западной части страны следует ожидать дожди. В центральных областях, большинстве восточных и южной части Украины – без осадков. В Киеве 17 февраля местами выпадет мокрый снег, а иногда – дождь. В течение дня температура воздуха будет составлять около 2 градусов тепла.

Диденко говорит, что дальше в Украине будет преобладать влажная погода.

Погода в городах Украины

Киев – +2...+4

Ужгород – +4...+6

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +4...+6

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +3...+5

Чернигов – -1...+1

Сумы – -3...-1

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – -5...-3

Харьков – 0...+2

Прогноз погоды в Украине на 17 февраля / Фото Укргидрометцентр