Синоптики говорят, что день будет облачным. Однако существенных осадков не предполагается.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В западных областях следует ожидать небольшой мокрый снег и дождь. Ветер будет царить юго-восточный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду.
В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны на дорогах может появиться гололедица.
Температура на Левобережье ночью опустится до 5-10 градусов мороза, в восточных областях – до 14 градусов мороза.
На остальной территории температура ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла. А в южной части Львовской и Волынской областях ожидают 3-8 градусов тепла.
Прогноз от Наталки Диденко
Украинская синоптикиня дала прогноз погоды на 17 февраля. По ее словам, этот день принесет мокрый снег на юго-восток, на Донетчину, Запорожье. Кроме того, мокрый снег вечером пройдет местами и в северных областях.
В западной части страны следует ожидать дожди. В центральных областях, большинстве восточных и южной части Украины – без осадков. В Киеве 17 февраля местами выпадет мокрый снег, а иногда – дождь. В течение дня температура воздуха будет составлять около 2 градусов тепла.
Диденко говорит, что дальше в Украине будет преобладать влажная погода.
Погода в городах Украины
- Киев – +2...+4
- Ужгород – +4...+6
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +4...+6
- Житомир – +3...+5
- Винница – +4...+6
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +5...+7
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -3...-1
- Полтава – 0...+2
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – +1...+3
- Донецк – 0...+2
- Луганск – -5...-3
- Харьков – 0...+2
Прогноз погоды в Украине на 17 февраля / Фото Укргидрометцентр