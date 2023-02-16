Синоптики говорят, что день будет облачным. Однако существенных осадков не предполагается.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В западных областях следует ожидать небольшой мокрый снег и дождь. Ветер будет царить юго-восточный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду.

В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны на дорогах может появиться гололедица.

Температура на Левобережье ночью опустится до 5-10 градусов мороза, в восточных областях – до 14 градусов мороза.

На остальной территории температура ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла. А в южной части Львовской и Волынской областях ожидают 3-8 градусов тепла.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня дала прогноз погоды на 17 февраля. По ее словам, этот день принесет мокрый снег на юго-восток, на Донетчину, Запорожье. Кроме того, мокрый снег вечером пройдет местами и в северных областях.

В западной части страны следует ожидать дожди. В центральных областях, большинстве восточных и южной части Украины – без осадков. В Киеве 17 февраля местами выпадет мокрый снег, а иногда – дождь. В течение дня температура воздуха будет составлять около 2 градусов тепла.

Диденко говорит, что дальше в Украине будет преобладать влажная погода.

Погода в городах Украины

  • Киев – +2...+4
  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +4...+6
  • Житомир – +3...+5
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – +1...+3
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – -5...-3
  • Харьков – 0...+2

Прогноз погоды в Украине на 17 февраля / Фото Укргидрометцентр