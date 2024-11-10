Понедельник 11 ноября запомнится облачным небом без существенных осадков. Значительного похолодания не прогнозируется. Впрочем, днем показатели термометра будут ниже тех, что были на выходных, передает 24 Канал.

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Какая погода будет завтра

Днем средняя температура по Украине составит 4 – 6 градусов, а ночью 1 – 3 градуса тепла. Ветер тоже будет умеренным и будет разгоняться со скоростью 3 – 10 метров в секунду.

Днем немного теплее, чем в других областях, будет на Юге. Там термометр будет показывать от 6 до 10 градусов тепла. Зато, в Киевской, Сумской, Луганской и Житомирской, предварительно, ожидаются самые низкие показатели – от 4 до 6 градусов тепла.

Ночью самым холодным окажется Запад. Только там обещают заморозки – 1 – 3 градуса. В остальных областях температура ночью составит от 0 до 5 градусов.

Температура в областных центрах

  • Киев +4...+6
  • Ужгород +7...+9
  • Львов +5...+7
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +5...+7
  • Ровно +5...+7
  • Житомир +4...+6
  • Винница +5...+7
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Симферополь +8...+10
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +5...+7
  • Чернигов +5...+7
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +5...+7
  • Донецк +5...+7
  • Луганск +4...+6
  • Харьков +5...+7

погода на 11 ноября 2024 года

Прогноз погоды на 11 ноября