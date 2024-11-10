Понедельник 11 ноября запомнится облачным небом без существенных осадков. Значительного похолодания не прогнозируется. Впрочем, днем показатели термометра будут ниже тех, что были на выходных, передает 24 Канал.
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Какая погода будет завтра
Днем средняя температура по Украине составит 4 – 6 градусов, а ночью 1 – 3 градуса тепла. Ветер тоже будет умеренным и будет разгоняться со скоростью 3 – 10 метров в секунду.
Днем немного теплее, чем в других областях, будет на Юге. Там термометр будет показывать от 6 до 10 градусов тепла. Зато, в Киевской, Сумской, Луганской и Житомирской, предварительно, ожидаются самые низкие показатели – от 4 до 6 градусов тепла.
Ночью самым холодным окажется Запад. Только там обещают заморозки – 1 – 3 градуса. В остальных областях температура ночью составит от 0 до 5 градусов.
Температура в областных центрах
- Киев +4...+6
- Ужгород +7...+9
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +5...+7
- Ровно +5...+7
- Житомир +4...+6
- Винница +5...+7
- Одесса +6...+8
- Николаев +7...+9
- Херсон +7...+9
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +5...+7
- Сумы +4...+6
- Полтава +5...+7
- Днепр +7...+9
- Запорожье +5...+7
- Донецк +5...+7
- Луганск +4...+6
- Харьков +5...+7
Прогноз погоды на 11 ноября