Понедельник 11 ноября запомнится облачным небом без существенных осадков. Значительного похолодания не прогнозируется. Впрочем, днем показатели термометра будут ниже тех, что были на выходных, передает 24 Канал.

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Какая погода будет завтра

Днем средняя температура по Украине составит 4 – 6 градусов, а ночью 1 – 3 градуса тепла. Ветер тоже будет умеренным и будет разгоняться со скоростью 3 – 10 метров в секунду.

Днем немного теплее, чем в других областях, будет на Юге. Там термометр будет показывать от 6 до 10 градусов тепла. Зато, в Киевской, Сумской, Луганской и Житомирской, предварительно, ожидаются самые низкие показатели – от 4 до 6 градусов тепла.

Ночью самым холодным окажется Запад. Только там обещают заморозки – 1 – 3 градуса. В остальных областях температура ночью составит от 0 до 5 градусов.

Температура в областных центрах

Киев +4...+6

Ужгород +7...+9

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +5...+7

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +5...+7

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +4...+6

Винница +5...+7

Одесса +6...+8

Николаев +7...+9

Херсон +7...+9

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +5...+7

Чернигов +5...+7

Сумы +4...+6

Полтава +5...+7

Днепр +7...+9

Запорожье +5...+7

Донецк +5...+7

Луганск +4...+6

Харьков +5...+7

Прогноз погоды на 11 ноября