На большей части Украины синоптики прогнозируют отсутствие каких-либо осадков и небольшую облачность. Однако она вряд ли сможет испортить настроение в эти теплые зимние деньки.
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Температура по Украине
Синоптики прогнозируют 16 февраля по всей Украине облачную погоду. Жители северо-восточной части, а также ночью жители Киевской, Черкасской и
Кировоградщины могут рассчитывать на небольшой снег, местами с дождем. На остальной территории без осадков.
Также стоит быть осторожным, ведь ночью и утром в западных и северных областях туман. Ветер юго-восточный, в южной части северо-восточный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду, в Приазовье днем местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура в восточных и Сумской областях ночью будет достигать 1 – 6 градусов мороза, днем термометр будет показывать около 0 градусов. На остальной территории ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем еще температура будет подниматься до 1 – 6 градусов выше нуля. На западе страны и юге Одесской области будет еще теплее – до 6 – 11 градусов выше нуля. В Карпатах ночью 2 – 7 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов тепла.
Дневная температура в областных центрах
- Киев – +2...+4
- Ужгород – +8...+10
- Львов – +8...+10
- Ивано-Франковск – +7...+9
- Тернополь – +6...+8
- Черновцы – +6...+8
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +7...+9
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +4...+6
- Винница – +6...+8
- Одесса – +5...+7
- Николаев – +5...+7
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +4...+6
- Кропивницкий – +4...6
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – -1...+1
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +3...+5
- Запорожье – +2...+4
- Донецк – 0...+2
- Луганск – 0...-2
- Харьков – -1...+1
Погода по Украине на 16.02.2024 / Укргидрометцентр