На переважній частині Україні синоптики прогнозують відсутність будь-яких опадів та невелику хмарність. Однак вона навряд зможе зіпсувати настрій у ці теплі зимові деньки.
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Температура по Україні
Синоптики прогнозують 16 лютого по всій Україні хмарну погоду. Жителі північно-східної частини, а також вночі мешканці Київщини, Черкащини та
Кіровоградщини можуть розраховувати на невеликий сніг, місцями з дощем. На решті території без опадів.
Також варто бути обережним, адже вночі та вранці у західних і північних областях туман. Вітер південно-східний, у південній частині північно-східний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду, у Приазов'ї вдень місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура у східних та Сумській областях вночі сягатиме 1 – 6 градусів морозу, вдень термометр показуватиме близько 0 градусів. На решті території вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень ще температура підійматиметься до 1 – 6 градусів вище нуля. На заході країни та півдні Одещини буде ще тепліше – до 6 – 11 градусів вище за нуль. В Карпатах вночі 2 – 7 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла.
Денна температура в обласних центрах
- Київ – +2…+4
- Ужгород – +8…+10
- Львів – +8…+10
- Івано-Франківськ – +7…+9
- Тернопіль – +6…+8
- Чернівці – +6…+8
- Хмельницький – +5…+7
- Луцьк – +7…+9
- Рівне – +6…+8
- Житомир – +4…+6
- Вінниця – +6…+8
- Одеса – +5…+7
- Миколаїв – +5…+7
- Херсон – +4…+6
- Сімферополь – +4…+6
- Кропивницький – +4…6
- Черкаси – +3…+5
- Чернігів – +3…+5
- Суми – -1…+1
- Полтава – +1…+3
- Дніпро – +3…+5
- Запоріжжя – +2…+4
- Донецьк – 0…+2
- Луганськ – 0…-2
- Харків – -1…+1
Погода по Україні на 16.02.2024 / Укргідрометцентр