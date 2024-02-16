Правда, в северо-западной части днем небольшой дождь. В западных областях – местами туман ночью и утром.

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Какой будет погода в регионах Украины

На всей территории Украины 17 февраля будет преимущественно юго-восточный ветер, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в восточных областях ночью 3 – 8 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 тепла. На остальной территории ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем 3 – 8 градусов тепла, на Западе – 8 – 13 градусов тепла,

– рассказали синоптики.

По их словам, в Киевской области будет облачно с прояснением, осадков не прогнозируют. Ветер также преимущественно юго-восточный 5 – 10 метров в секунду.

"Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов тепла. В Киеве ночью около нуля, днем 4 – 6 градусов тепла", – предупредили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +4...+6

Ужгород – +9...+11

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +8...10

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +9...+11

Ровно – +8...+10

Житомир – +6...+8

Винница – +7...+9

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +4...6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – -1...+1

Харьков – +1...+3



Погода по Украине на 17 февраля 2024 года / Укргидрометцентр