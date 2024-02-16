Правда, в северо-западной части днем небольшой дождь. В западных областях – местами туман ночью и утром.

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Какой будет погода в регионах Украины

На всей территории Украины 17 февраля будет преимущественно юго-восточный ветер, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в восточных областях ночью 3 – 8 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 тепла. На остальной территории ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем 3 – 8 градусов тепла, на Западе – 8 – 13 градусов тепла,
– рассказали синоптики.

По их словам, в Киевской области будет облачно с прояснением, осадков не прогнозируют. Ветер также преимущественно юго-восточный 5 – 10 метров в секунду.

"Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов тепла. В Киеве ночью около нуля, днем 4 – 6 градусов тепла", – предупредили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – +4...+6
  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +10...+12
  • Ивано-Франковск – +10...+12
  • Тернополь – +9...+11
  • Черновцы – +8...10
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +9...+11
  • Ровно – +8...+10
  • Житомир – +6...+8
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +6...+8
  • Николаев – +5...+7
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – +4...6
  • Черкассы – +4...+6
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +3...+5
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – +1...+3

Погода в Украине 16 февраля 2024 года
Погода по Украине на 17 февраля 2024 года / Укргидрометцентр