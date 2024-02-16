Какой погоды ждать в ближайшие несколько дней, где прогнозируют самый большой мороз, в каких областях будет идти снег, передает 24 Канал.

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Ждать ли резкого похолодания

16 февраля в части областей Украины снова пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В частности, на северо-востоке, ночью и на Киевщине, Черкасской и Кировоградской областях.

Осадки ожидаются и на выходных. Так, на Западе, а в воскресенье и в северных и местами центральных областях небольшой мокрый снег и дождь. Между тем на остальной территории без осадков.

Также ночью и утром 16 февраля в западных и северных областях, 17 февраля на Закарпатье и Прикарпатье туман.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Однако, в Приазовье днем пятницы местами порывы 15 – 20.

Температура в восточных и Сумской областях ночью 1 – 7 мороза, днем около 0, на остальной территории ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 1 – 6 тепла, в Одесской области до 9, 16 – 17 февраля на Западе страны 7 – 12 тепла,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что согласно ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, резкое похолодание не ожидается как минимум до 20 февраля. Так, морозы еще будут, впрочем, преимущественно ночью и лишь на несколько градусов ниже нуля.

Ориентировочный прогноз погоды на 20 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

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