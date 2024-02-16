Якої погоди чекати в найближчі кілька днів, де прогнозують найбільший мороз, у яких областях йтиме сніг, передає 24 Канал.

Цікаво З зимою прощатися не варто, – кліматологиня відповіла, чи будуть мороз і сніг навесні

Чи чекати різкого похолодання

16 лютого в частині областей України знову пройде невеликий мокрий сніг і дощ. Зокрема, на Північному Сході, вночі й на Київщині, Черкащині та Кіровоградщині.

Опади очікуються й на вихідних. Так, на Заході, а в неділю й у північних і місцями центральних областях невеликий мокрий сніг і дощ. Тим часом на решті території без опадів.

Також вночі та вранці 16 лютого у західних і північних областях, 17 лютого на Закарпатті і Прикарпатті туман.

Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Однак, у Приазов'ї вдень п'ятниці місцями пориви 15 – 20.

Температура у східних та Сумській областях вночі 1 – 7 морозу, вдень близько 0, на решті території вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 1 – 6 тепла, на Одещині до 9, 16 – 17 лютого на Заході країни 7 – 12 тепла,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, різке похолодання не очікується щонайменше до 20 лютого. Так, морози ще будуть, втім, переважно вночі й лише на кілька градусів нижче нуля.

Орієнтовний прогноз погоди на 20 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Якою буде весна в Україні