Температура воздуха будет колебаться от -14 до -3 градуса ночью и от -7 до +2 градуса днем. Однако осадки синоптики не прогнозируют.
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Погода в регионах
Ночью сильные морозы накроют Запад Украины – температура воздуха опустится от -14 до -10 градусов. Днем температура будет морозной – от -6 до -2 градусов. Исключением будет только Закарпатье, где синоптики прогнозируют скромный +1 градус тепла.
Холодно будет и на Севере и Центре Украины. Ночью столбики термометра опустятся до -13...-6 градусов, а днем до -7...-1 градуса.
На Востоке и на Юге будет несколько теплее, но так же прохладно – ночью от -8 до -3 градусов, а днем от -6 до +2. Выше нуля днем температура может подняться в Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыму.
В Киеве день также пройдет без осадков, погода будет солнечной, но днем температура воздуха поднимется до -6...-4 градусов.
Погода в городах
Ужгород – -1...+1
Львов – -6...-4
Ивано-Франковск – -4...-2
Тернополь – -5...-3
Черновцы – -4...-2
Хмельницкий – -4...-2
Луцк – -6...-4
Ровно – -6...-4
Житомир – -7...-5
Винница – -4...-2
Одесса – -1...+1
Николаев – 0...+2
Херсон – -1...+1
Симферополь – -1…+1
Кропивницкий – -3...-1
Черкассы – -4...-2
Чернигов – -6...-4
Суммы – -5...-3
Полтава – -5...-3
Днепр – -4...-2
Запорожье – -2...0
Донецк – -6...-4
Луганск – -6...-4
Харьков – -5...-3
Киев – -6...-4
Прогноз погоды на 19 декабря / Карта Укргидрометцентра.