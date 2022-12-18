Температура воздуха будет колебаться от -14 до -3 градуса ночью и от -7 до +2 градуса днем. Однако осадки синоптики не прогнозируют.

Интересно В Украине идет значительное похолодание: что прогнозируют синоптики

Погода в регионах

Ночью сильные морозы накроют Запад Украины – температура воздуха опустится от -14 до -10 градусов. Днем температура будет морозной – от -6 до -2 градусов. Исключением будет только Закарпатье, где синоптики прогнозируют скромный +1 градус тепла.

Холодно будет и на Севере и Центре Украины. Ночью столбики термометра опустятся до -13...-6 градусов, а днем до -7...-1 градуса.

На Востоке и на Юге будет несколько теплее, но так же прохладно – ночью от -8 до -3 градусов, а днем от -6 до +2. Выше нуля днем температура может подняться в Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыму.

В Киеве день также пройдет без осадков, погода будет солнечной, но днем температура воздуха поднимется до -6...-4 градусов.

Погода в городах

Ужгород – -1...+1

Львов – -6...-4

Ивано-Франковск – -4...-2

Тернополь – -5...-3

Черновцы – -4...-2

Хмельницкий – -4...-2

Луцк – -6...-4

Ровно – -6...-4

Житомир – -7...-5

Винница – -4...-2

Одесса – -1...+1

Николаев – 0...+2

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1…+1

Кропивницкий – -3...-1

Черкассы – -4...-2

Чернигов – -6...-4

Суммы – -5...-3

Полтава – -5...-3

Днепр – -4...-2

Запорожье – -2...0

Донецк – -6...-4

Луганск – -6...-4

Харьков – -5...-3

Киев – -6...-4



Прогноз погоды на 19 декабря / Карта Укргидрометцентра.