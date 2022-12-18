Температура повітря коливатиметься від -14 до -3 градусів уночі та від -7 до +2 градусів удень. Однак опадів синоптики не прогнозують.

Цікаво В Україну йде значне похолодання: що прогнозують синоптики

Погода в регіонах

Уночі найсильніші морози накриють Захід України – температура повітря опуститься від -14 до -10 градусів. Удень температура також буде морозною – від -6 до -2 градусів. Винятком буде тільки Закарпаття, де синоптики прогнозують скромний +1 градус тепла.

Холодно буде й на Півночі та в Центрі України. Уночі стовпчики термометра опустяться до -13...-6 градусів, а вдень до -7...-1 градус.

На Сході та на Півдні буде дещо тепліше, але так само прохолодно – уночі від -8 до -3 градусів, а вдень від -6 до +2. Вище нуля вдень температура може піднятися на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму.

У Києві день так само мине без опадів, погода буде сонячною, але вдень температура повітря підніметься до -6...-4 градусів.

Погода в містах

Ужгород – -1...+1

Львів – -6...-4

Івано-Франківськ – -4...-2

Тернопіль – -5...-3

Чернівці – -4...-2

Хмельницький – -4...-2

Луцьк – -6...-4

Рівне – -6...-4

Житомир – -7...-5

Вінниця – -4...-2

Одеса – -1...+1

Миколаїв – 0...+2

Херсон – -1...+1

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – -3...-1

Черкаси – -4...-2

Чернігів – -6...-4

Суми – -5...-3

Полтава – -5...-3

Дніпро – -4...-2

Запоріжжя – -2...0

Донецьк – -6...-4

Луганськ – -6...-4

Харків – -5...-3

Київ – -6...-4



Прогноз погоди на 19 грудня / Карта Укргідрометцентру