Температура повітря коливатиметься від -14 до -3 градусів уночі та від -7 до +2 градусів удень. Однак опадів синоптики не прогнозують.
Цікаво В Україну йде значне похолодання: що прогнозують синоптики
Погода в регіонах
Уночі найсильніші морози накриють Захід України – температура повітря опуститься від -14 до -10 градусів. Удень температура також буде морозною – від -6 до -2 градусів. Винятком буде тільки Закарпаття, де синоптики прогнозують скромний +1 градус тепла.
Холодно буде й на Півночі та в Центрі України. Уночі стовпчики термометра опустяться до -13...-6 градусів, а вдень до -7...-1 градус.
На Сході та на Півдні буде дещо тепліше, але так само прохолодно – уночі від -8 до -3 градусів, а вдень від -6 до +2. Вище нуля вдень температура може піднятися на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму.
У Києві день так само мине без опадів, погода буде сонячною, але вдень температура повітря підніметься до -6...-4 градусів.
Погода в містах
Ужгород – -1...+1
Львів – -6...-4
Івано-Франківськ – -4...-2
Тернопіль – -5...-3
Чернівці – -4...-2
Хмельницький – -4...-2
Луцьк – -6...-4
Рівне – -6...-4
Житомир – -7...-5
Вінниця – -4...-2
Одеса – -1...+1
Миколаїв – 0...+2
Херсон – -1...+1
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – -3...-1
Черкаси – -4...-2
Чернігів – -6...-4
Суми – -5...-3
Полтава – -5...-3
Дніпро – -4...-2
Запоріжжя – -2...0
Донецьк – -6...-4
Луганськ – -6...-4
Харків – -5...-3
Київ – -6...-4
Прогноз погоди на 19 грудня / Карта Укргідрометцентру