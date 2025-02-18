Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 19 февраля

В среду, 19 февраля, над территорией Украины продолжит господствовать холодный воздух, поэтому температура почти не изменится.

Синоптики указывают, что будет преобладать погода без осадков, однако днем с северо-запада Европы переместится атмосферный фронт, который обусловит на севере и северо-западе страны увеличение облачности и небольшой снег.

Они отмечают, что на дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица.

Ветер будет преимущественно западный, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 9 – 14 градусов мороза, в Карпатах и большинстве районов Левобережья местами 16 – 21 градус мороза; днем 1 – 6 градусов мороза, на Закарпатье и Одесской области от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла,

– говорится в сообщении.

Температура в областных центрах

Киев -3...-1

Ужгород 0...+2

Львов 0...-2

Ивано-Франковск -3...-1

Тернополь -3...-1

Черновцы -3...-1

Хмельницкий -3...-1

Луцк -3...-1

Ровно 0...-2

Житомир -3...-1

Винница -3...-1

Одесса 0...+2

Николаев 0...-2

Херсон -3...-1

Симферополь 0...-2

Кропивницкий 0...-2

Черкассы -4...-2

Чернигов -4...-2

Сумы -5...-3

Полтава -4...-2

Днепр -5...-3

Запорожье -4...-2

Донецк -7...-5

Луганск -7...-5

Харьков -6...-4



Погода на 19 февраля / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра