Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 2 апреля

В среду, 2 апреля, на западные, северные, Винницкую и Черкасскую области будет влиять атмосферный фронт и там пройдет небольшой дождь. Однако на остальной территории будет без осадков.

Утром и днем в центральных и южных областях синоптики прогнозируют местами туман.

Ветер будет преимущественно северный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в северо-западной части и в Карпатах местами порывы ветра будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью 4 – 9 градусов тепла; днем 8 – 13 градусов, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 14 – 19 градусов; в Карпатах ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 1 – 6 градусов тепла,

– говорится в сообщении.



Погода на 2 апреля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах