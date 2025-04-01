Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 2 квітня

В середу, 2 квітня, на західні, північні, Вінницьку і Черкаську області впливатиме атмосферний фронт і там пройде невеликий дощ. Проте на решті території буде без опадів.

Вранці та вдень у центральних та південних областях синоптики прогнозують місцями туман.

Вітер буде переважно північний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у північно-західній частині та в Карпатах місцями пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі 4 – 9 градусів тепла; вдень 8 – 13 градусів, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 14 – 19 градусів; в Карпатах вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 1 – 6 градусів тепла,
– ідеться в повідомленні.


Погода на 2 квітня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +8...+10;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +12...+14;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Сімферополь +12...+14;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +16...+18;
  • Запоріжжя +16...+18;
  • Донецьк +17...+19;
  • Луганськ +18...+20;
  • Харків +16...+18;