В общем, 2 февраля, погода обещает быть облачной с прояснениями. В двух регионах Украины пройдут мокрый снег с дождем. Где именно, читайте дальше.

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Ждать ли сюрпризов от погоды

Во второй день февраля будет немного холоднее, чем в первый. Однако средняя температура воздуха по всей Украине будет оставаться выше нуля. Она будет держаться на уровне до плюс 2 градусов.

Ветер будет развивать скорость от 7 до 12 метров в секунду. Ночью пройдет мокрый снег.

Где выпадут осадки

Почти по всей Украине осадков не ожидается. Исключениями являются восточные и западные области. Там днем выпадут дожди и небольшой мокрый снег.

Где будет теплее всего

Столбик термометра поднимется до 4 – 6 градусов тепла в центральных и южных областях. Это Кировоградская, Одесская, Херсонская, Николаевская области и Крым. Также относительно тепло будет на северо-западе в таких городах, как Луцк и Ровно, и юго-востоке – в оккупированных Донецке и Луганске. Там температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла.

В то же время минусы днем прогнозируют для двух областей. Это Сумская и Хмельницкая. И ночью, и днем температура воздуха там будет колебаться от минус 1 до плюс 1.

Какая погода в областных центрах

Киев – 0...+2

Ужгород – +1...+3

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – 0...+2

Чернигов – +1...+3

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +1...+3

Прогноз погоды на 2 февраля / Фото Укргидрометцентр