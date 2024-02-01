Загалом, 2 лютого, погода обіцяє бути хмарною із проясненнями. У двох регіонах України пройдуть мокрий сніг з дощем. Де саме, читайте далі.

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Чи чекати сюрпризів від погоди

У другий день лютого буде трохи холодніше, ніж у перший. Однак середня температура повітря по всій Україні залишатиметься вище нуля. Вона триматиметься на рівні до плюс 2 градусів.

Вітер розвиватиме швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі пройде мокрий сніг.

Де випадуть опади

Майже по всій Україні опадів не очікується. Винятками є східні та західні області. Там вдень випадуть дощі та невеликий мокрий сніг.

Де буде найтепліше

Стовпчик термометра підніметься до 4 – 6 градусів тепла у центральних та південних областях. Це Кіровоградська, Одеська, Херсонська, Миколаївська області та Крим. Також відносно тепло буде на північному заході у таких містах, як Луцьк та Рівне, та південному сході – в окупованих Донецьку та Луганську. Там температура повітря становитиме від 2 до 4 градусів тепла.

Водночас мінуси вдень прогнозують для двох областей. Це Сумська та Хмельницька. І вночі, і вдень температура повітря там коливатиметься від мінус 1 до плюс 1.

Яка погода в обласних центрах

Київ – 0...+2

Ужгород – +1...+3

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – 0...+2

Вінниця – +1...+3

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – 0...+2

Чернігів – +1...+3

Суми – -1...+1

Полтава – +1...+3

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +1...+3

Прогноз погоди на 2 лютого / Фото Укргідрометцентр