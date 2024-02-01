Загалом, 2 лютого, погода обіцяє бути хмарною із проясненнями. У двох регіонах України пройдуть мокрий сніг з дощем. Де саме, читайте далі.
Дивіться також Коли українці відзначатимуть День бабака у 2024 році: що це за свято
Чи чекати сюрпризів від погоди
У другий день лютого буде трохи холодніше, ніж у перший. Однак середня температура повітря по всій Україні залишатиметься вище нуля. Вона триматиметься на рівні до плюс 2 градусів.
Вітер розвиватиме швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі пройде мокрий сніг.
Де випадуть опади
Майже по всій Україні опадів не очікується. Винятками є східні та західні області. Там вдень випадуть дощі та невеликий мокрий сніг.
Де буде найтепліше
Стовпчик термометра підніметься до 4 – 6 градусів тепла у центральних та південних областях. Це Кіровоградська, Одеська, Херсонська, Миколаївська області та Крим. Також відносно тепло буде на північному заході у таких містах, як Луцьк та Рівне, та південному сході – в окупованих Донецьку та Луганську. Там температура повітря становитиме від 2 до 4 градусів тепла.
Водночас мінуси вдень прогнозують для двох областей. Це Сумська та Хмельницька. І вночі, і вдень температура повітря там коливатиметься від мінус 1 до плюс 1.
Яка погода в обласних центрах
- Київ – 0...+2
- Ужгород – +1...+3
- Львів – +1...+3
- Івано-Франківськ – +1...+3
- Тернопіль – +1...+3
- Чернівці – +1...+3
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – +2...+4
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – +1...+3
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +3...+5
- Херсон – +2...+4
- Сімферополь – +3...+5
- Кропивницький – +4...+6
- Черкаси – 0...+2
- Чернігів – +1...+3
- Суми – -1...+1
- Полтава – +1...+3
- Дніпро – +1...+3
- Запоріжжя – +1...+3
- Донецьк – +2...+4
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +1...+3
Прогноз погоди на 2 лютого / Фото Укргідрометцентр